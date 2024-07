Reklama

Łukasz Jakóbiak pochwalił się, że Ellen DeGeneres zaprosiła go do swojego talk-show – jednego z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Stanach.

Udało się!!! Ellen DeGeneres zaprosiła mnie do programu. UMARŁEM! Lecę do Los Angeles!!! NIE WIERZĘ" – czytamy w na jego Facebooku z 1 marca.

Potem Jakóbiak pochwalił się zdjęciem u boku Ellen na kanapach w jej studiu.

W życiu nigdy nie wiesz, czy się uda, ale ja ZAWSZE WALCZĘ!!! Mam nową historię na swoje wykłady motywacyjne! To jest KOSMOS, a to dopiero początek! EKSCYTACJA NA POZIOMIE MILION!" – napisał Jakóbiak pod zdjęciem.

Jakóbiak u Ellen? Internaucie uważają to za oszustwo

Ale nie wszyscy wierzą, że to co napisał Łukasz Jakóbiak jest prawdą. Gdy jedni gratulują prowadzącemu "20m2" sukcesu i spełnienia marzeń, inni poddają pod wątpliwość, czy kobieta ze zdjęcia to Ellen czy tylko jej sobowtór. Nie ma żadnych snapów, żadnych zdjęć z tej wizyty, a kobieta na zdjęciu nie ma widoczniej całej twarzy...

Co piszą internauci?

- czy tylko mi się wydaje, że to fejk? zrobiony tylko po to, aby narobić szumu i żeby Ellen faktycznie go zaprosiła? - Cóż... To nie Ellen... Tylko Polska aktorka komediowa... Nie ten wystrój i nie tym razem... Ale klika się... Pytanie po co ta taniość? -Fake, ale dobry pomysł. Może Ellen to zauważy ;) - popatrzyłam i to bardzo dobrze i pozostaje przy swoim zdaniu, ze to prowokacja a nie oszustwo. Nie tylko fotele (niższe oparcie, obicie) ale i sama Ellen sie nie zgadza (nie ten nos, nie te włosy-kolor, cięcie, krępa postura, za duży garnitur). Z tego co czytałam, Pan Łukasz jakis czas temu szukał sobowtóra DeGeneres. Sądzę, ze taką prowokacją chce zwrócić właśnie w kontrowersyjny sposób uwagę samej Ellen. Uważam, ze to świetny pomysł i pasuje do systemu działania Jakóbiaka (Lady Gaga, Edyta Górniak) . Pan Łukasz mowi , ze wszystko jest możliwe, nie ma ograniczeń wiec ten pomysł pasuje do tego idealnie. Tak jak napisałam. Genialny plan na ściągnięcie uwagi Ellen. Jak się powiedzie, a sądzę, ze tak, to dopiero Łukasz bedzie miał historię do opowiadania. Co ciekawe, to nie tylko moje zdanie- wiele osób wsród tych płaczących ze szczęścia ewidentnie widzi, ze to nie jest gospodyni @theellenshow. Jesli wciąż Cię nie przekonuję, to pozostaje nam wspólnie poczekać na rezultaty tej akcji. Jestem pewna, ze wtedy oboje będziemy skakać z radości na widok juz prawdziwego shotu z planu z Jakóbiakiem i DeGeneres ???? bo kto jak kto, ale pan Łukasz po raz kolejny pokaże, ze wszystko jest możliwe jesli sie tylko chce - czytamy wybrane komentarze pod zdjęciem Jakóbiaka na Instagramie.

Jak rozwiązała się cała sytuacja? Łukasz na swoim Facebooku wstawił kolejny post - tym razem już z show u Ellen:

Kochani! Nadszedł ten moment. Projekt mojego życia. Pracowałem nad nim 3 lata, a wszystko po to, aby zrealizować swoje marzenie i wystąpić u Ellen. Jeżeli czegoś bardzo pragnę, to zapierdalam. Tym razem było tak samo. Wiem, że postawiłem wszystko na jedną kartę. Dlaczego Ellen? Bo jest najodważniejsza na świecie. Polskiej Ellen szukałem rok, a studio budowaliśmy 3 tygodnie! Tą drogą dojdę do Ellen! Polskie napisy w ustawieniach. Polskie napisy w ustawieniach. Polskie napisy w ustawieniach.

Na YouTubie pojawił się zaś film z wizyty w show Ellen. Okazuje się, że to wszystko to... perfekcyjnie przygotowana wizualizacja! Łukasz ma nadzieję, że w ten sposób uda mu się dotrzeć do DeGeneres:

Moim marzeniem jest być gościem u ELLEN Degeneres w Los Angeles. Wizualizacja jest najsilniejszym narzędziem motywacyjnym. Postanowiłem stworzyć projekt wizualizacja level up. Jeśli znasz ELLEN opublikuj link na jej fanpage'u, wstaw go na swoją stronę i prześlij każdemu (dziennikarzowi, bloggerowi, vloggerowi) kto mógłby sprawić, że dotrze ono do Ellen.

Co o tym sądzicie? Niektórzy fani nie są zachwyceni...

