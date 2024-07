Właścicielka domu mody La Mania Joanna Przetakiewicz zdecydowała, że jednak weźmie udział w drugiej edycji show "Azja Express". Party.pl dowiedziało się, kto będzie jej w tej szalonej podróży towarzyszyć. Partnerem Przetakiewicz będzie Łukasz Jakóbiak!

Kim jest Łukasz? To dziennikarz, twórca internetowego show "20m2" oraz trener motywacyjny! Kolejna edycja będzie odbywać się w Indiach i na pewno nie będą to najłatwiejsze warunki do ścigania się w wyścigu gwiazd.

Przetakiewicz i Jakóbiak razem w 2. edycji. Azja Express

Skąd znają się Joanna Przetakiewicz i Łukasz Jakóbiak. Twórca show poznał kreatorkę mody w jednym z wywiadów. Zrobił też specjalny odcinek o Joannie w Grecji, podczas wakacji na Mykonos. Na święta, już w Polsce, Joanna zaprosiła Łukasza, by pokazać swój świątecznie udekorowany apartament.

Przetakiewicz i Jakóbiak zaprzyjaźnili się, ale można powiedzieć, że teraz ich znajomość zostanie wystawiona na cięższą próbę, bo program "Azja Express" to emocje, pot i łzy.

Będziecie oglądać program z nimi?

Joanna Przetakiewicz i Łukasz Jakóbiak podczas nagrywania wywiadu w Grecji.

Joanna Przetakiewicz i Łukasz Jakóbiak już niebawem, bo w marcu pojadą do innego ciepłego kraju - do Indii. Poradzą sobie w Azja Express?

Przetakiewicz i Jakóbiak bardzo się zaprzyjaźnili.