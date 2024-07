Właśnie minął tydzień odkąd dowiedzieliśmy się, że jedna z najpopularniejszych dziennikarek w Polsce, Agata Młynarska zmieniła stan cywilny. Agata i jej partner Przemysław Schmidt zdecydowali się na cichą uroczystość o której nie wiedziały żadne media. Dopiero po ceremonii para poinformowała o szczegółach wydarzenia i o tym kto pojawił się na weselu. Takim postępowaniem zaskarbili sobie uznanie Karoliny Korwin Piotrowskiej, która w swoim felietonie pochwaliła świeżo upieczonych małżonków. Przypomnijmy: Korwin skomentowała ślub Młynarskiej. Dostało się innym gwiazdom

Na miejsce ceremonii wybrano Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie, a świadkami były Henryka Krzywonos i Joanna Kurowska. Jak podaje "Party", para sprytnie wszystko zaplanowała - żaden z zaproszonych gości do końca nie wiedział, że bierze udział w najważniejszym dla nich wydarzeniu. Agata jak co roku zaprosiła przyjaciół na urodzinowy obiad do restauracji Kameralna, przyszły jej bliskie znajome - Jolanta Kwaśniewska, Katarzyna Zielińska i Katarzyna Skrzynecka. I dopiero po odśpiewaniu "Sto lat" dowiedzieli się, że kilka godzin wcześniej Agata i Przemysław się pobrali. Na zdjęciach z ceremonii widać, że dziennikarka nosi obrączkę na lewej dłoni - jest to nowa moda, która panuje m.in. w USA.

Jak wam się podoba skromny ślub i kreacja Agaty? Więcej zdjęć ze ślubu znajdziesz w nowym "Party". Już w sprzedaży!

