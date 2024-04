Sandra Kubicka i Aleksander Baron pobrali się 10 kwietnia, a całą uroczystość skrzętnie ukrywali przed fanami! Teraz jednak do sieci trafiły liczne ujęcia z tego wyjątkowego dnia. Para młoda zadbała o najmniejszy szczegół!

Reklama

Tak wyglądał ślub Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Pokazali kulisy wyjątkowego dnia

Co za niespodzianka: Sandra Kubicka i Aleksander Baron ogłosili, że są małżeństwem! Moment zaślubin uwiecznili zaś na zdjęciach, którymi pochwalili się w sieci. Modelka i jej partner zdecydowali się na ślub cywilny - pozostali jednak wierni tradycji w kontekście strojów. Sama data, jak pisze Sandra Kubicka, także nie była przypadkowa: w tym dniu przypada bowiem 50. rocznica ślubu dziadków Sandry i to właśnie ich miłość pozostaje dla niej wzorem relacji.

06.04.2024 w 50. rocznicę ślubu moich dziadków (totalny przypadek) wyszłam za mężczyznę moich marzeń. W moim rodzinnym domu dorastałam, patrząc na dziadka, który zawsze stawiał babcię na pierwszym miejscu. Wiedziałam, że jeśli wyjdę kiedyś za mąż, to za mężczyznę, który będzie również kochał mnie bezwarunkowo i bezgranicznie, tak jak moi dziadkowie kochają siebie do dziś. Znalazłam go - pisze Sandra Kubicka.

Instagram @sandrakubicka

W kwestii stylizacji Sandra Kubicka i Aleksander Baron postawili na tradycję z nutą nowoczesności: panna młoda miała na sobie długą, białą suknię z charakterystycznymi marszczeniami, a także zmysłowym rozcięciem na nogę. Pan młody z kolei w tym wyjątkowym dniu zaprezentował się w klasycznym garniturze, a jego looku uwagę zwracał finezyjny krawat. Sandra Kubicka zdecydowała się też - wg tradycji - na bukiet kwiatów, a w jej wypadku były to białe róże.

Naszym zdaniem oboje prezentowali się olśniewająco, a krój sukienki modelki idealnie podkreślił jej ciążowe krągłości.

Instagram @sandrakubicka

Podczas ślubu nie zabrakło też wzruszeń. Jak pisze Sandra Kubicka, choć cała uroczystość miała kameralny charakter, dla niej i jej męża była naprawdę wyjątkowa:

Zobacz także

To był piękny dzień. W bardzo kameralnym gronie, z piękną pogodą, bez fajerwerków na niebie, za to z fajerwerkami w naszych sercach. Dokładnie tak, jak sobie to wymarzyłam - opisywała Sandra.

Instagram @sandrakubicka

Co ciekawe, w dniu ślubu państwu młodym towarzyszyły także ... ukochane pieski! Trudno sobie wyobrazić, by pupili, które Sandra Kubicka i Aleksander Baron traktują jak członków rodziny, zabrakło w tak ważnym momencie ich życia! Prawda, że to przesłodkie?

Reklama

Zobacz także: Przejęty Aleksander Baron kompletuje wyprawkę dla syna, a Sandra Kubicka wszystko nagrała. Tata na medal

Instagram @sandrakubicka