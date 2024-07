Ślub Agaty Młynarskiej i Przemysława Shmidta był jednym z najgłośniejszym wydarzeń ostatnich dni. Gwiazda zaskoczyła wszystkich cichą uroczystością, o której nie wiedziały żadne media. Dopiero po fakcie gazety poinformowały o szczegółach imprezy oraz o tym, kto pojawił się na weselu.

Ceremonia zorganizowana w tajemnicy, z udziałem osób z branży to rzadkość w polskim show-biznesie, co zauważyła Karolina Korwin Piotrowska. W swoim nowym felietonie dla TVN Style zachwala podejście Młynarskiej co do tej uroczystości. Jest szczerze zdziwiona, że gwiazda nie zdecydowała się ani na wywiad w popularnej gazecie, ani na ustawkę:

Jakie zdziwienie! No szok. Agata Młynarska wyszła za mąż. Nie wiedzieli o tym paparazzi, nie było transmisji w tivi, nie było ustawki w salonie sukien ślubnych, ani u jubilera podczas kupowania obrączek. Jak mniemam Agatę nie tylko stać na suknię bez rabatu, ale i na zakup obrączek bez upustu cenowego przyznawanego za często widzianą celebrycką ustawkę w sklepie. Szok. Nie ma wywiadu w gazecie, nie ma ładnej sesji i obowiązkowych opowieści o „tym jedynym", „bliskości dusz" i innych tego rodzaju „szczerych wyznań" na wyłączność za jedyne 0.99 zł, od których roi się w mediach - chwali Karolina Korwin Piotrowska

