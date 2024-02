Już na początku marca startuje długo wyczekiwana, nowa edycja "Tańca z gwiazdami". W nadchodzącej odsłonie tanecznego show zobaczymy między innymi wielką gwiazdę młodego pokolenia - Roksanę Węgiel. Piosenkarka ma już za sobą pierwsze treningi do programu, czym pochwaliła się na Instagramie. Jak się okazało, po zakończonych ćwiczeniach czekał na nią stęskniony ukochany, Kevin Mglej. Zobaczcie, jak ją przyzwitał!

Roksana Węgiel już po pierwszych treningach do "Tańca z gwiazdami"

Kilka dni temu poznaliśmy już wszystkich uczestników nowej edycji "Tańca z gwiazdami", a teraz z niecierpliwością czekamy na oficjalne informacje dotyczące utworzonych w programie tanecznych par. Fani już teraz jednak zastanawiają się, z kim zatańczy Roksana Węgiel, która w opinii wielu widzów będzie jedną z faworytek do wygranej. W miniony weekend młoda gwiazda rozpoczęła już swoje taneczne treningi do show, czym pochwaliła się na Instagramie. Pokazała nawet krótkie nagranie ze swoich tanecznych popisów, jednak póki co oczywiście nie zdradziła w pełni wizerunku swojego tanecznego partnera.

Hejka kochani. Jestem właśnie na treningu - to jest mój drugi trening. Zobaczcie, mam latinki na sobie! Dzieje się! Znam już swojego partnera. Jestem ciekawa, jak nam pójdzie. Trzymajcie za nas kciuki, trenujemy bardzo intensywnie. Już wiemy, jaki będzie nasz pierwszy taniec w programie. Jak myślicie, co to będzie? (...) Buziaki, lecę ćwiczyć - przyznała na Instastories Roksana Węgiel

Roksana Węgiel na treningu Tańca z gwiazdami Instagram/roxie_wegiel

Po intensywnych tanecznych treningach, na Roksanę Węgiel czekał stęskniony Kevin Mglej! Życiowy partner 19-letniej piosenkarki najwyraźniej już nie mógł się doczekać na spotkanie z ukochaną, bo przywitał ją już w windzie.

Wchodzisz do windy, a tam Roxie Węgiel po treningach do ,,Tańca z gwiazdami'' - wyznał Kevin

Roksana Węgiel i Kevin Mglej Instagram/Kevinmglej

To jednak nie był koniec niespodzianek, bo Kevin przygotował dla Roxie również randkę w zaciszu domowym. Kwiaty, sushi, świeczki... Ależ było romantycznie!

Randka w domu - napisała Roxie i pochwaliła się zdjęciem

Randka Roksany Węgiel i Kevina Mgleja Instagram/Roxie_wegiel

Wy też już nie możecie się doczekać nowej edycji "Tańca z gwiazdami", żeby zobaczyć taneczne popisy Roksany Węgiel? Kevin z pewnością będzie mocno wspierać swoją ukochaną w nowym wyzwaniu!