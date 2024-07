Loreen z utworem "Euphoria" wygrała 57. Konkurs Piosenki Eurowizji w Baku. Wokalistka jako jedna z nielicznych osiągnęła sukces po konkursie. W Polsce jej utwory były grane w rozgłośniach radiowych, gwiazda była również zaproszona jako gość specjalny jednego z odcinków "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Zagrała też koncert w ramach "Warszawskich Wianków", który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Podczas jednego z wywiadów wokalistka została zapytana o wspomnienia z Europe Music Awards, gdzie wraz z Brodką była nominowana w kategorii Best European Act. Zapytana przez polskiego dziennikarza jak ocenia naszą wokalistkę odpowiedziała:

Brodka? To wasza artystka?! Każdy ją zna! Brodka. Piękne imię.

Brodce gratulujemy sukcesu. Miło, że nasi artyści są rozpoznawani w Szwecji :)

