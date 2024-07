Loreen na Sopot Top of the Top Festival 2013

Loreen po zeszłorocznej wygranej w konkursie Eurowizji stała się bardzo popularna w całej Europie. Szwedzka wokalistka swoją piosenką "Euphoria" podbiła listy przebojów oraz zyskała tysiące fanów. Wczoraj gwiazda wystąpiła w konkursie o Bursztynowego Słowika w ramach Sopot Top of the Top Festival. Przypomnijmy: Szwecja WYGRAŁA Eurowizję 2012!

Niestety Loreen nie zdobyła głównej nagrody festiwalu. Piosenkarka przypuszczała chyba, że nie ma szans na muzyczne trofeum, gdyż opuściła Operę Leśną jeszcze przed ogłoszeniem wyników. Tuż po występie udało nam się z nią porozmawiać:



Od dawna nie miałam takiego poczucia, że naprawdę chcę wyjść na scenę i dać mojej publiczności najlepsze co mam do zaproponowania. Zazwyczaj bardzo się denerwuję, ale tym razem naprawdę poczułam prosto z serca, że chcę wyjść na scenę. Zawsze mam tak, gdy przyjeżdżam do Polski, nie wiem czemu. Może dlatego, że to miejsce jest otoczone naturą, a ja jestem dziewczyną, która żyje blisko natury. Na pewno wrócę do Polski z pełnym koncertem - albo na jesień tego roku albo w pierwszym kwartale kolejnego - wyznała w rozmowie z AfterParty.pl gwiazda.