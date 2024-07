W dzisiejszym odcinku "X Factor" po raz kolejny udowodniono, że zatrudnienie Ewy Farnej było świetnym posunięciem TVN-u. Młoda wokalistka nie kryje się ze swoimi opiniami oraz żywiołowo reaguje na występy uczestników. Największą niespodzianką dzisiejszego odcinka było jednak pojawienie się znanej polskiej grupy, która istnieje na rynku od kilku miesięcy, a mianowicie Looking4.

Chłopcy zaśpiewali utwór Boyz II Men "End Of The Road". Widać było, że świetnie odnajdują się na scenie, co zauważyli wszyscy jurorzy. Ich występ nie zachwycił, o czym świadczą negatywne opinie i reakcje publiczności.

Panowie, podobno w Stanach Zjednoczonych można wziąć ślub samemu ze sobą. I wyglądacie tak jakbyście chcieli to zrobić. Jesteście tak zachwyceni sobą... - zaczął Kuba Dobry wybór piosenki - "End Of Te Road" dla was w "X Factorze" - dodała Tatiana To było za słodkie i ja niestety muszę powiedzieć nie - zakończyła Ewa.

Mimo niepowodzenia zespół nie zrezygnował z dalszej kariery i nadal nagrywa. Z informacji na ich profilu wynika, że wzięli również udział w innym talent show - "Voice of Poland". Słusznie?

