W połowie lat 90-tych światem muzycznym zawładnęły boysbandy. Było to widoczne głównie w Stanach Zjednoczonych, gdzie triumfy święciły Backstreet Boys czy też mniej znany ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''N Sync. Polska nie była gorsza i doczekała się odpowiednika w postaci zespołu Just 5. Cały kraj znał ich "Kolorowe sny". W 1997 koncert Just 5 w warszawskim klubie Colosseum supportowała właśnie grupa N''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Sync z Justinem Timberlakiem w składzie. Dwa lata po tym pamiętnym wydarzeniu zespół zakończył działalność, a jego członkowie z bardziej lub mniej udanym skutkiem próbowali zaistnieć solo.

Jeszcze pod koniec lat 90-tych moda na zespoły chłopięce minęła. Na ich miejsce wskoczyli młodzi wykonawcy i zespoły mieszane. Dopiero pojawienie się One Direction przerwało złą passę i było impulsem do pojawienia się kolejnych tego typu bandów.

Polską odpowiedzią miał być zespół 4LOVE stworzony przez Angelinę i Adama Konkol, którzy jak twierdzą, jest pierwszym polskim boysbandem od czasów Just5. Ich pierwszy singiel "Tęsknie już (Hej dziewczyno)" nie spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony słuchaczy, przeciwnie - stał się obiektem kpin i żartów. Chłopakom zarzucono kopiowanie brytyjskiej grupy, do czego później przyznał się Konkol, mówiąc, że tworząc hit dla swojej kapeli inspirował się utworami One Direction.

Jak się okazało we wczorajszym odcinku "Na językach" kopiowanie utworów to nie jedyny zarzut w stosunku do małżeństwa. Kilka miesięcy przed pojawieniem się ich grupy na rynku istniał już podobny zespół o nazwie Looking4. Pokazane przez Agnieszkę Szulim zdjęcia wyraźnie pokazały, że twór Konkoli bardzo inspiruje się starszymi stażem kolegami i nie jest pierwszym boysbandem jak sugerują jego twórcy.

Nie będziemy zajmować się garażowymi zespołami o których nikt nie słyszał - skomentował sprawę Adam Konkol

Obie grupy łączy wiele - liczba członków, podobne brzmienie, nazwa (Looking4 - L4, 4Love - 4L), sesje zdjęciowe. Pytanie jest tylko jedno - czy którejś z grup uda się przetrwać na polskim rynku?

