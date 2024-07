W mocno katolickiej Hiszpanii, w której dla kontrastu jest ustawowo możliwe zawieranie małżeństw przez homoseksualistów, ocenzurowano film "Without man". Wycięto lesbijskie sceny Evy Longorii. Ten krok to pomysł hiszpańskiego dystrybutora.



O całej sprawie poinformował Xavier Daniel, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmów Gejowskich i Lesbijskich w Barcelonie, który twierdzi, że bez scen seksu lesbijskiego fabuła filmu będzie trudna do zrozumienia.



Mamy nadzieję, że ten los nie spotka filmu w polskich kinach...



