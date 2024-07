1 z 11

16 czerwca po raz 13. podczas Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zostaną zostaną wręczone nagrody muzyczne SuperJedynki. Prestiżowe statuetki wykonawcom przyznają słuchacze Polskiego Radia, czytelnicy "Super Expressu" i widzowie TVP1. Laureatów poznamy i zobaczymy jak zwykle na opolskiej scenie.

Tegoroczny plebiscyt, wzorem, tak jak w poprzednich latach składa się z trzech etapów. Pierwszy to głosowanie słuchaczy Programu 1 Polskiego Radia i czytelników Super Expressu – od 15 kwietnia do 10 maja. W trakcie tego etapu, w każdej z kategorii zostanie wyłonionych po dwóch wykonawców. Etap drugi to głosowanie internautów od 20 maja do 13 czerwca. Etap trzeci to głosowanie widzów - na żywo, podczas występów gwiazd w opolskim koncercie.

W tym roku nagrody zostaną przyznane w pięciu kategoriach. W kategorii SuperArtystka nominacje zdobyły: Maria Peszek, Ania Dąbrowska, Monika Brodka, Ewelina Lisowska i Jula. Natomias o tytuł SuperArtysty powalczą: Artur Andrus, Kamil Bednarek, Rafał Brzozowski, Andrzej Piaseczny, Donatan.

Nagrodę w kategorii SuperZespół mogą otrzymać: Enej, T.Love, Pectus, Loka, Zakopower. W kategorii SuperAlbum nominację zdobyli: Hey, Artur Andrus, Kamil Bednarek, Ania Dąbrowska oraz Maria Peszek.

W kategorii Super przebój o nagrodę powalczą: Enej ("Skrzydlate ręce"), Rafał Brzozowski ("Tak blisko"), Loka "Prawdziwe powietrze"), Jula ("Nie zatrzymasz mnie") oraz Ewelina Lisowska ("Nieodporny rozum").

