Mateusz Murański nie żyje. Film z jego udziałem jest nominowany do Oscara

Mikołaj Roznerski i Piotr Stramowski zagrali razem w filmie. Właśnie udostępniono oficjalny plakat promujący tę produkcję. Niestety, ten nie spodobał się internautom, którzy już rozważają, czy pójdą do kina. Zobaczcie plakat do filmu "Fighter". Faktycznie grafik przesadził? Mikołaj Roznerski i Piotr Stramowski w filmie "Fighter" Miała być świetna walka, ale widzowie nie są co do tego przekonani. 19 lipca do kin wejdzie film "Fighter" z Mikołajem Roznerskim i Piotrem Stramowskim . Ostatni z wymienionych aktorów wcieli się w byłego zawodnika MMA, który będzie musiał stoczyć walkę o mistrzowski pas z bokserem-celebrytą. Czy mu się uda? Internauci już wyrobili sobie zdanie na temat produkcji i rozważają pójście do kina. A wszystko przez nietrafiony - według nich - plakat... - Roznerski nawet jako fighter nadal próbuje uwodzić przymrużonym okiem - Po napisie u dołu plakatu wróżę mocnego kandydata do zaszczytnego miana paździerza roku - Absolutny paździerz roku - Boże, kto to zrobił... - Ło panie 😱😱😱 Ale ci retusz na klacie strzelili! Też bym tak chciała szybko cycka powiększyć - pisali internauci pod oficjalnym plakatem. Mimo wszystko nie zabrakło też pozytywnych komentarzy. - Klasa - Panie Mikołaju wymiata Pan💜🔥 - Super - Jest moc - chwalą plakat fani aktorów. Dlaczego napis "Walcz o to, co kochasz" nie przekonał widzów? Zobaczcie plakat do filmu. Faktycznie jest tak źle? Tak wygląda plakat do filmu "Fighter": Wyświetl ten post na Instagramie. ...