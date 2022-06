Jan Bednarek i Julia Nowak wzięli ślub! Para wyglądała zjawiskowo

Co za wiadomość! Jan Bednarek, piłkarz polskiej reprezentacji, został ojcem! Sportowiec pochwalił się właśnie zdjęciem swojej córki, która otrzymała imię Lilly! Wraz z mamą, jego narzeczoną, Julią Nowak, są jeszcze w szpitalu! Welcome to the world LILLY BEDNAREK! @juuulencja you are the best, love you (Witaj na świecie Lilly Bednarek, Julka, jesteś najlepsza, kocham Cię - napisał szczęśliwy ojciec. Zobacz także: Jak polscy piłkarze nazywają swoje dzieci? Robert Lewandowski i Maciej Rybus tradycyjnie, Kamil Glik oryginalnie! Jan Bednarek został ojcem! 25-letni Jan Bednarek został szczęśliwym tatą w nocy z 9 na 10 sierpnia. Jego narzeczona, Julia Nowak, urodziła córeczkę, która otrzymała wyjątkowe imię, Lilly! Julia i Jan są narzeczeństwem od 2020 roku - piłkarz oświadczył się ukochanej podczas wakacji na Mykonos. Poznali się zaś kilka lat wcześniej w... sieci: Z Jankiem poznaliśmy się przez internet. Napisał do mnie na Snapchacie i tak się zaczęło… Zaczęliśmy codziennie ze sobą pisać, potem rozmawialiśmy na FaceTime, bo Janek był w Anglii a ja w Polsce. Ciężko było się spotkać… - mówiła dla "Super Expressu" Zobacz także: Euro 2020: Najlepsze memy po meczu Polska-Słowacja. Zobaczcie nasze zestawienie Dziś Julia i Jan są szczęśliwymi rodzicami! Gratulujemy! Małej Lilly oraz Julii życzymy dużo zdrowia i sił! Jan Bednarek to 25-letni piłkarz, który z powodzeniem występuje w polskiej reprezentacji. Na co dzień gra na pozycji obrońcy w angielskim klubie Southampton F.C. W 2018 roku na MŚ w Rosji strzelił zwycięskiego gola podczas meczu z Japonią i został wybrany piłkarzem meczu. Na Euro 2020 (2021) poradził sobie nieco słabiej, ale i tak cieszy się sporym uznaniem kibiców! Szukasz...