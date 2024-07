Największe stacje telewizyjne szykują już ofertę jesiennej ramówki i w trosce o wysokie słupki oglądalności, nie boją się odważnych zmian w istniejących już formatach. Jako pierwszy swoje karty odsłonił TVN, który wprowadził dość znaczące niespodzianki w nowych edycjach Mam Talent i Top Model. Przypomnijmy: Nie tylko "Top Model" zmienia zasady. W "Mam talent" również rewolucja

Zareagować postanowił również Polsat. Lada moment startują castingi już do ósmej edycji najchętniej oglądanego muzycznego show w Polsce czyli Must Be The Music. Producenci formatu nie zamierzają jednak osiadać na laurach. Jak informuje blog JastrzabPost.pl, w ósmej edycji zobaczymy piątego jurora. Kto nim zostanie? Wśród nazwisk wymienia się m.in. Libera, Sylwię Grzeszczak czy Margaret. Ponoć to raper ma największe szanse na angaż.

Sylwia odrzuciła propozycję i chociaż bardzo szanuje Polsat, nie mogła zasiąść za stołem ze względu na liczne koncerty i zobowiązania zawodowe. Margaret na razie woli skupić się nad pracą nad nowym albumem, szczególnie, że lada dzień wylatuje na duży festiwal za granicę, który będzie miał duży wpływ na decyzję. Dlaczego? To od niego zależy jej dalsza kariera w kolejnym miejscu świata. Zostaje Liber. To właśnie on najprawdopodobniej dołączy do jurorów - zdradza w rozmowie z JastrzabPost.pl osoba z produkcji.

A wy kogo najchętniej widzielibyście jako piątego jurora w MBTM?

