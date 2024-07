Szykuje się nam kolejny ślub znanych celebrytów. Lewis Hamilton, kierowca Formuły 1 oświadczył się piosenkarce, Nicole Scherzinger. Jeszcze niedawno oboje zapewniali w mediach, że do szczęścia nie jest im potrzebny żaden papierek. Skąd ta nagła zmiana decyzji?

Nicole i Lewis spotykają się ze sobą od 4 lat. Niedawno media donosiły o kryzysie w ich związku, jednak ostatecznie para postanowiła dalej się spotykać. Podobno para pierwszy raz od bardzo dawna miała szansę spotykać się częściej. Do tej pory oboje mieli niewiele czasu by spędzać go razem. Nicole koncertowała po całym świecie, a Lewis wciąż trenował do wyścigów, które odbywają się na wszystkich kontynentach. Ostatnio wspólnie spędzony czas na tyle umocnił ich związek, że Lewis postanowił poprosić Nicole by została jego żoną.

Zaręczyny potwierdził ojciec piosenkarki, Alfonso Valiente. Ponoć bardzo ceni sobie przyszłego zięcia. Na razie nie wiadomo nic konkretnej dacie. Jak myślicie, będzie to kolejne wydarzenie medialne, czy skromny ślub w otoczeniu przyjaciół i rodziny?