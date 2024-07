Filip Chajzer ponownie zaskoczył swoich fanów? Jak donoszą media, serce znanego dziennikarza jest już na dobre zajęte, bo ten miał oświadczyć się swojej nowej dziewczynie w bardzo romantycznych okolicznościach! Kim jest wybranka Filipa Chajzera? Gospodarz "Dzień Dobry TVN" już nie ukrywa swoich uczuć.

Filip Chajzer oświadczył się na wakacjach?

Jeżeli chodzi o życie uczuciowe, ostatni rok był dla syna Zygmunta Chajzera naprawdę burzliwy. Rozstanie Filipa Chajzera z Małgorzatą Walczak nie obyło się bez skandalu w tle, bo do sieci trafiły zdjęcia dziennikarza, na którym wymienia czułe pocałunki z tajemniczą brunetką. To jednak nie ona okazała się jego wybranką. W październiku wyszło na jaw, że Filip Chajzer ma nową dziewczynę, w której jest szaleńczo zakochany.

Taka miłość może zdarzyć się tylko raz... na zawsze - zdradził w rozmowie z Faktem.

Co więcej, ta dwójka szybko zaczęła stawiać kolejne, poważne kroki. Choć ich znajomość trwa niecałe dwa miesiące, para już zdążyła ze sobą zamieszkać, a nawet założyć wspólne konto na Instagramie, na którym dokumentują życie swoich czworonożnych pupili. Ostatnio Filip Chajzer i jego nowa dziewczyna - niejaka Julia - wybrali się razem na egzotyczne wakacje do Dominikany, a jak donosi Pudelek.pl, to właśnie tam miało dojść do zaręczyn.

Filip nie robi z tego tajemnicy. Jeszcze na urlopie pochwalił się w redakcji zaręczynami i przesłał kilku osobom zdjęcie, na którym szczęśliwa Julia pokazuje pierścionek zaręczynowy - zdradziła w rozmowie z portalem osoba z "Dzień Dobry TVN".

Co więcej, w ostatnich raz podczas rozmowy z serwisem "Dzień Dobry TVN" na temat zmiany koloru włosów na blond, prezenter przyznał, że "narzeczona jest zachwycona tą metamorfozą". Myślicie, że przypadkiem się wygadał? Póki co gwiazdor telewizji śniadaniowej postanowił nie odnieść się do tych doniesień.

@filip_chajzer, Instagram

Filip Chajzer zaręczony? Kim jest jego nowa dziewczyna

Nowa dziewczyna Filipa Chajzera, z którą jak donoszą media jest już zaręczony - to młodsza od niego o 12 lat piękna blondynka o imieniu Julia. Jak się okazuje, kobieta nie jest związana show-biznesem a tych dwoje z początku miała połączyć miłość do... psów!

Ma na imię Julia i niedawno skończyła 25 lat. Jest spoza branży. Filip poznał ją w Internecie i zamieszkał z nią po zaledwie kilku tygodniach znajomości. Ostatnio byli razem w Trójmieście, czym zresztą Filip sam chwalił się na Instagramie - przekazał Pudelek.

Myślicie, że będzie huczny ślub? Jeżeli tak, to jesteśmy pewni, że młodej parze będą towarzyszyły ich urocze psy - Mazur i Rollo.

@filip_chajzer, Instagram