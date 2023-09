Ukochany Edyty Herbuś "oświadczył" jej się przez Instagrama. Będzie ślub? Odpowiedź może go zdziwić

Oliwia i Łukasz to najmłodsza para czwartej edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia ". Oliwia będąc w odwiedzinach u męża poznała bliżej jego rodzinę. Zorganizowano dwie imprezy, jedną dla rodziny, drugą dla przyjaciół. Jak się układają relacje żony Łukasza z jego najbliższymi? Łukasz zdecydował się na romantyczny krok... Postanowił oświadczyć się ukochanej, pomimo tego, że ich relacja nietypowo rozpoczęła się od zawarcia małżeństwa. Jak zareagowała Oliwia? Zobacz także: Oliwia i Łukasz ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" zablokowali profile społecznościowe, a internauci snują domysły o... ciąży "Ślub od pierwszego wejrzenia": Łukasz postanowił oświadczyć się Oliwii Oliwia doskonale odnalazła się wśród najbliższych Łukasza. Z jego mamą wspólny język odnalazła niemalże natychmiastowo. Zarówno ojczym jak i ojciec Łukasza pozwolili jej, aby mówiła do nich "tato", a mama przeszła z nią na "Ty". Oliwia poznała również babcię, która nie była początkowo dobrze nastawiona do eksperymentu: W dniu, w którym dałem jej to zaproszenie na ślub to zareagowała, jakbym jej tam bombę dał. "Co Ty zrobisz Łukasz?! Zniszczysz sobie życie!" Jednak, kiedy przerażenie minęło babcia zaakceptowała decyzję wnuka. Z radością poznała jego małżonkę i udzielała jej nawet kulinarnych porad. To przekochana osoba, taka typowa babcia. Bije od niej ciepło - skomentowała Oliwia. Tego dnia w domu Łukasza odbyły się także dwie imprezy: rodzinna oraz dla przyjaciół. Wcześniej mieli okazję się widzieć jedynie podczas wesela. Zawsze czułam się trochę obco, kiedy spotykałam się z rodziną partnera a tu jest zupełnie inaczej! - podsumowała szczęśliwa Oliwia, rodzina...