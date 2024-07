Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to zdecydowanie jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Choć wieść o związku uwielbianego przez widzów duetu prowadzących "Pytanie na śniadanie" z początku spotkała się z mieszanymi opiniami, dziś ta dwójka nie może narzekać na brak fanów, którzy bardzo im kibicują. Ostatnio wyszło na jaw, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już zaręczeni, a teraz media donoszą, gdzie dziennikarz postanowił uklęknąć przed swoją ukochaną! Kiedy ślub?

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski planują ślub?

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek swój debiut na ściance jako para zaliczyli na gali z okazji 70-lecia TVP. To właśnie wtedy na dłoni gwiazdy "M jak Miłość" dostrzegliśmy piękny pierścionek, który - jak się okazuje - był wyjątkowym symbolem miłości.

- Kasia i Maciek zaręczyli się! Są razem bardzo szczęśliwi, a my cieszymy się tym szczęściem razem z nimi. Kasia przy Maćku rozkwita, a on traktuje ją jak księżniczkę. Czekamy na ślub! - zdradził znajomy z otoczenia pary w rozmowie z Party.pl.

Teraz media donoszą o szczegółach zaręczyn tej dwójki! Portal Pudelek.pl, powołując się na swojego informatora, przekazał że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaręczyli się na początku listopada i to nie byle gdzie. Romantyczna chwila miała mieć miejsce w Nowym Jorku, gdzie prowadząca "Pytanie na śniadanie" towarzyszyła swojemu ukochanemu podczas wyjazdu na maraton. Co więcej, zakochani mają nawet już poważnie rozmawiać o ślubie.

- Kasia i Maciej starają się być nierozłączni i spędzać każdą chwilę razem. Uwielbiają jeździć za granicę, bo tam mogą być bardziej anonimowi. Polecieli do Nowego Jorku, żeby odpocząć od zgiełku, który rozpętał się wokół ich związku i to właśnie tam się zaręczyli. Poważnie rozmawiają już o ślubie, ale chcą, żeby sytuacja się trochę uspokoiła - zdradziła Pudelkowi osoba z otoczenia pary.

Jak sądzicie, kiedy możemy spodziewać się ślubu? Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski póki co chcą razem zamieszkać i już rozglądają się za dużym domem. Co więcej, w rozmowie z Party.pl znajomy pary wyznał, że temat ceremonii ma pojawić się przy świątecznym stole! Myślicie, że by złożyć sobie przysięgę miłości, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zdecydują się wyjechać za granicę? A może postanowią zorganizować sekretną uroczystość?

