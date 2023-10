64-leni Jacek Borkowski dopiero się oświadczył, a tu takie wieści. Kto by się spodziewał

Jacek Borkowski jest zakochany! Okazuje się, że gwiazdor "Klanu" znów jest szczęśliwy - wszystko dzięki nowej kobiecie w jego życiu! W styczniu 2016 roku w wyniku choroby zmarła ukochana żona popularnego aktora. Od tamtej chwili Jacek Borkowski samotnie wychowywał syna i córkę. Teraz Jacek Borkowski przyznaje, że u jego boku pojawiła się nowa miłość! Aktor zdradził, jak wyglądało ich pierwsze spotkanie. Było bardzo romantycznie! Jacek Borkowski opowiedział o nowej partnerce Aktor od jakiegoś czasu publikuje w sieci zdjęcia z tajemniczą brunetką. Okazuje się, że to właśnie u jej boku Jacek Borkowski odnalazł swoje szczęście! W rozmowie z "Super Expressem" zdradził, jak wyglądała ich pierwsza randka. Okazuje się, że aktora zaintrygowała prywatna wiadomość, jaką wysłała do niego Katarzyna z Trójmiasta. [...] zaczęliśmy rozmawiać, dotarło do mnie, że mam do czynienia z inteligentną kobietą, która wie, o co w życiu chodzi. Nie zastanawiałem się długo, wsiadłem rankiem w auto i po południu byliśmy już na spacerze, na plaży. Niesamowite uczucie. Wróciłem do domu uskrzydlony - Jacek Borkowski zdradził w rozmowie z "Super Expressem". To była prawdziwa randka z prawdziwą kobietą. Myślicie, że gwiazdor "Klanu" w przyszłości zdecyduje się na ślub z nową partnerką? Zobacz także: „Nie mogłem się załamać, miałem jeszcze dwoje dzieci” - Jacek Borkowski w rozmowie o chorobie i śmierci żony Magdy Jacek Borkowski zdradził, że znów jest szczęśliwy. W styczniu 2016 roku zmarła żona aktora.