Klaudia z "Rolnik szuka żony" opublikowała na InstaStoires zdjęcie, które, przynajmniej na razie, powinno zamknąć temat zaręczyn. Przy okazji dziewczyna wykazała się poczuciem humoru i dystansem do sprawy. Zobaczcie, jak zareagowała na pytania internautów.

Reklama

"Rolnik szuka żony": Klaudia reaguje na powtarzające się pytania o zaręczyny

Klaudia Waśko, znana z 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" zorganizowała na swoim instagramowym profilu sesję pytań i odpowiedzi. Jak można się było domyślić, fani pary skojarzonej w hicie TVP, chcieli wiedzieć, czy może zaręczyny już się odbyły. Uczestniczka miłosnego show w odpowiedzi pokazała zdjęcie wyciągniętej dłoni z wiele mówiącym podpisem:

Jak widać - napisała, okraszając całość roześmianą emotikoną

Zobacz także: Klaudia z "Rolnik szuka żony" pokazała zdjęcia Valentyna i zwróciła uwagę na ten szczegół!

Instagram/@k__klaudi

Na dłoni dziewczyny próżno szukać pierścionka zaręczynowego, co oznaczałoby, że raczej nie jest jeszcze narzeczoną. Można też podejrzewać, że gdyby Valentyn oświadczył się swojej wybrance, któreś z nich (albo oboje) pochwaliliby się relacją z tego zdarzenia na instagramowym profilu. Biorąc jednak pod uwagę, że przywiązaną do tradycyjnych wartości parę łączy gorące uczucie, należy się spodziewać, że prędzej czy później Klaudia zaprezentuje światu pierścionek.

Instagram @krukhinets

O tym, że relacja tych dwojga jest coraz poważniejsza, świadczy chociażby fakt, że Valentyn z "Rolnik szuka żony" zdecydował się na przeprowadzkę na Podlasie, w rodzinne strony ukochanej i to tam rozkręca swój biznes budowlany. Przypomnijmy, że Klaudia wiele razy podkreślała, że w jej przypadku przeprowadzka nie wchodzi w grę i to partner musiałby zamieszkać u niej.

Zobacz także

AKPA Piętka Mieszko

A co wy na to? Też was ciekawi, kiedy Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony" przeniosą swój związek na kolejny poziom?

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony”: Valentyn pokazał zdjęcie z Klaudią i gromadką dzieci: "Domowe przedszkole"

Mat. prasowe TVP