"Sanatorium Miłości": Zbyszek oświadczył się Ani w "Pytaniu na Śniadanie"! 

Monika Zamachowska nienajlepiej wspomina wspólną pracę z mężem w "Pytaniu na śniadanie". Okazuje się, że prezenterka musiała... dyscyplinować Zbigniewa Zamachowskiego w studiu. Monika Zamachowska przyznaje nawet uczciwie, że nie tęskni na pracą z mężem. Trzeba przyznać, że kiedy Zbigniew Zamachowski prowadził jeszcze "Pytanie na śniadanie" regularnie pojawiały się informacje, że wydawcy nie są z niego zadowoleni. Dlaczego było aż tak źle? Monika Zamachowska: Musiałam przywoływać Zbyszka do porządku W wywiadzie dla Super Expressu" Monika Zamachowska wspomina pracę z mężem tak: To było dla mnie wykańczające emocjonalnie. Mój mąż lubi rano spać, jest nocnym markiem. Wieczorami pracuje w teatrze i po powrocie do domu trudno mu zrzucić z siebie stres, więc do późnych godzin czyta albo ogląda filmy. (...) Natomiast po takim wieczorze konieczność wstania o 5.30, przyjścia do studia i prowadzenia programu, który jest wybitnie trudnym formatem, była dla niego ciężka. Zbyszek jest osobą, która umie słuchać i lubi słuchać, więc czasem zdarzało się, że po prostu zasłuchiwał się w rozmowy. Nie przyszło mu do głowy, żeby przejść do kolejnej części programu, bo bardzo miło toczyła się rozmowa w studiu. Musiałam być osobą, która dyscyplinuje, kończy, przywołuje do porządku, a to nie jest fajna rola - ani dla kobiety, ani dla żony. Wspólna praca Moniki i Zbigniewa Zamachowskiego od początku byłą krytykowana. Mówiono, że aktor zgodził się na to tylko z miłości do swojej żony. Bo była to wtedy para budząca wielkie emocje - pamiętacie niezwykły ślub Moniki i Zbigniewa Zamachowskich? Swego czasu mówiło się, że Monika nawet dawała Zbigniewowi Zamachowskiemu korepetycje z prowadzenia programu śniadaniowego . Ostatecznie aktor zrezygnował z tej pracy. I dobrze...