Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" to jedna z najpopularniejszych par w historii programu. Niedawno zakochani wzięli ślub, a na bajkowym weselu pary bawiła się między innymi prowadząca program, Marta Manowska. O ślubie Iwony i Gerarda było naprawdę głośno, a jak wyglądały ich zaręczyny? W rozmowie z naszą reporterką ukochana Gerarda zdradziła, jak wyglądał ten moment.

Iwona z "Sanatorium miłości" nie ukrywa, że choć przeczuwała, że Gerard może coś szykować w temacie zaręczyn, to jednak gdy w końcu doszło do tej sytuacji, towarzyszyło jej mnóstwo emocji. Iwona przyznała, że nie mogła powstrzymać łez szczęścia. Jak dokładnie wyglądała ta chwila?

- To było zaskoczenie, chociaż coś mi tam z tyłu głowy siedziało. Przewodnim tematem na początku były urodziny Gerarda. [...] Udało mu się do końca utrzymać to w tajemnicy. Zrobił to też tak w trochę niespodziewany dla mnie sposób, przy stoliku. To tak po prostu wyszło od niego, że to jest właśnie ten moment tu i teraz. Ja się popłakałam oczywiście, to były emocje niesamowite - powiedziała w rozmowie z naszą reporterką, Iwona.