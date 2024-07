1 z 10

Reprezentacja Polski na treningu przed meczem Polska-Litwa

Kadra reprezentacji Polski na treningu w Krakowie przygotowywała się do meczu towarzyskiego Polska-Litwa. Nasi najlepsi piłkarze z zapałem ćwiczyli na boisku, by jak najlepiej wypaść w najbliższym spotkaniu sparingowym. Podczas kiedy sporo pisze się ostatnio o tzw. polskich WAG's, czyli żonach i dziewczynach zawodników, my dziś chcemy skierować uwagę w stronę naszych przystojnych piłkarzy. Robert Lewandowski, Wojciech Szczęsny, Grzegorz Krychowiak czy Artur Boruc? Który z rezprezentantów Polski jest najbardziej sexy? Głosujcie w naszej sondzie!

