Robert Lewandowski w ostatnim czasie mierzy się z aferą dotyczącą jego dyplomu, który miał zdobyć na łódzkiej uczelni. Piłkarz dotychczas nie odniósł się do krążących w mediach plotek i wymownie milczy w tej sprawie, w odróżnieniu od swojego przyjaciela Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz był gościem w podcaście "Wojewódzki Kędzierski" i wypowiedział się w tym temacie.

Temat rzekomego kupienia dyplomu przez Roberta Lewandowskiego, wypłyną na światło dzienne po tym jak w 2021 roku reporter Onetu, opisał jak, Zbigniew D., czyli były kanclerz Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, handlował dyplomami i miał prowadzić korespondencję m.in. ze znanymi piłkarzami. Według informacji Onetu, w sprawę miała być zaangażowana żona Roberta Lewandowskiego - Anna Lewandowska, która pomóc załatwić wyróżnienie.

W ostatnim czasie oliwy do ognia dolała, Barbara Mrozińska-Badura, która była jednym ze świadków w tej sprawie.

Głos w głośnej sprawie zabrał również przyjaciel Roberta Lewandowskiego - Wojciech Szczęsny, który nie ukrywał, że "takie rzeczy w końcu wypłyną".

Wojciech Szczęsny pojawił się na podcaście "Wojewódzki Kędzierski" i zapytany przez Kubę Wojewódzkiego, czy jest magistrem, odpowiedział:

Wojewódzki dopytywał bramkarza, czy zna kogoś, kto kupił taki dyplom, nawiązując oczywiście do głośnej "afery dyplomowej" z Robertem Lewandowskim.

Bramkarz wyraził nadzieję, że nie zna takiej osoby.

Wojewódzki był ciekawy, czy w otoczeniu piłkarza rozmawia się o "aferze dyplomowej".

Kuba Wojewódzki postanowił zapytać Wojciecha Szczęsnego wprost, co uważa, o aferze z Robertem Lewandowskim.

Nie gadałem z Robertem(...) Nie wierzę i byłbym bardzo zdziwiony, gdyby okazało się to prawdą. Nie pasuje mi to do charakteru i nawet nie wiem, po co miałby to robić. Przecież ma już jeden tytuł magistra. Po co? Ja tam czytałem, pedagogika chyba? Robertowi Lewandowskiemu?

- ocenił Szczęsny.