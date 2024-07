MaRina zaprezentowała fragment drugiego singla! Artystka szykuje kolejną niespodziankę dla swoich fanów. Wokalistka niedawno wypuściła na muzyczny rynek długo wyczekiwany utwór "On my way", który szybko podbił serca fanów. Po jego premierze pojawiło się wiele pozytywnych opinii wychwalających talent piosenkarki. Wkrótce po tym wydarzeniu MaRina poślubiła Wojtka Szczęsnego w Grecji, przez co zajęła się ślubnymi przygotowaniami. Teraz, kiedy piłkarz jest zajęty przygotowaniami do Euro 2016, a emocje po weselu już opadły, wokalistka wzięła się znowu do pracy. Na swoim profilu na Instagramie zaprezentowała fragment drugiego singla, który prawdopodobnie znajdzie się na płycie, której fani tak wyczekują. Posłuchajcie!

MaRina zaprezentowała fragment nowego singla

MaRina szykuje dla fanów kolejną niespodziankę.

