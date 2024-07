Cezary Kucharski broni Roberta Lewandowskiego, który przez ostatni rok błyszczał w Bundeslidze i został nawet królem strzelców, a na Euro poza rzutem karnym w meczu ze Szwajcarią, nie zdobył gola dla polskiej reprezentacji. Kibice, a wśród nich aktor Jan Nowicki są rozczarowani postawą Roberta Lewandowskiego na Euro. Jego menadżer w rozmowie z #dziejesienaeuro podkreślił, że Robert z pewnością będzie mocnym punktem drużyny w meczu z Portugalią i przypomniał, jak dużą rolę odegrał "Lewy" w eliminacjach do Euro.

Dlaczego Robert Lewandowski nie strzela bramek na Euro?

Robert w najtrudniejszych dla siebie momentach odpowiednio reagował. Drużyna Nawałki jest ustawiona bardziej defensywnie, niż to było w eliminacjach, gdzie Lewandowski strzelił 13 bramek. Spodziewam się jego dobrej gry w meczu z Portugalią - powiedział Cezary Kucharski.

Przy okazji zasugerował też, że Robert Lewandowski jest zmęczony po całym sezonie, w którym rozegrał więcej spotkań niż np. Kuba Błaszczykowski.

Robert miał bardzo ciężki sezon w klubie, rozegrał 51 spotkań i strzelił 42 bramki. Grał cały czas na wysokim poziomie. Żaden sportowiec na świecie, w jakiejkolwiek dyscyplinie, nie jest w stanie utrzymać wyjątkowo wysokiej formy przez cały rok. Patrząc na statystyki taki Robert rozegrał 51 spotkań, a taki Kuba Błaszczykowski, który rozegrał 20 spotkań teraz błyszczy. Ja usprawiedliwiam Roberta, ale on o tym nie myśli, po prostu chce zagrać jak najlepiej - dodał Kucharski.

Czy fakt, że Robert Lewandowski rozegrał tak wiele spotkań w Bundeslidze usprawiedliwia go? Z pewnością dla wielu kibiców to nie jest usprawiedliwienie, bo chcieliby, żeby w polskiej kadrze Lewandowski strzelał 5 bramek w 9 minut jak to robił w niemieckiej lidze, ale redakcja Party.pl trzyma za niego kciuki i wierzy, że w meczu z Portugalią przełamie się oraz pokaże Cristiano Ronaldo jak powinno grać się dla kadry :-)

