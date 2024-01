Zmiany w TVP dosięgnęły już całą ekipę "Pytania na śniadanie" i z programem pożegnali się wszyscy prowadzący. Wiele osób nie zgadza się z decyzją władz stacji, a jedną z nich jest była szefowa "Pytania na śniadanie"- Alicja Resich. Dziennikarka skomentowała zmiany w TVP i stanęła w obronie Katarzyny Cichopek.

W związku ze zmianami, jakie zaproponowała produkcja programu "Pytanie na śniadanie", z show pożegnali się wszyscy prowadzący. Widzowie nie mogą pogodzić się z myślą, że nie zobaczą już na antenie Idy Nowakowskiej czy Tomasza Kammela, ale uwzględniając komentarze, wygląda na to, że najbardziej odbiorcom będzie brakować Katarzyny Cichopek oraz Macieja Kurzajewskiego. Para pożegnała się z widzami za pomocą mediów społecznościowych, a w komentarzach rozległa się dyskusja.

W wywiadzie dla "Wirtualnych Mediów", była szefowa "Pytania na śniadanie", skomentowała zmiany w programie i przytoczyła zdanie ze swojej książki "Opowieści radiowe i telewizyjne".

Ten nowy bardzo chce zmienić wszystko, żeby wyszło na to, że jest genialniejszym dyrektorem niż poprzedni. Najpierw zmienia prowadzących, potem scenografię i wystrój. Tak, jak kiedyś stało się w TVN, tak dzisiaj się dzieje w TVP. Mówię to z pozycji osoby, która prowadziła pierwszą „Telewizję śniadaniową”, wprowadzoną przez Ninę Terentiew. Zostałam pierwszą prowadzącą tego formatu, w kilku miłych duetach, jak Paweł Sztompke czy Janusz Wróblewski

Mimo wszystko, Alicja Resich jest wyraźnie zadowolona ze zmian prowadzących i podobają jej się propozycje nowych gospodarzy programu. Jest jednak rzecz, z którą była szefowa programu się nie zgadza. Mianowicie, uważa, że nie powinno się zwalniać wszystkich, bo jej zdaniem jest to nie fair. Za przykład daje Katarzynę Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, których ocenia, jako wybitnych prowadzących.

Oceniam ją, przede wszystkim jako wykształconą psycholog, wrażliwą i utalentowaną artystkę. Uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe, kiedy z takich zjawisk jak Kurzajewscy robi się jakieś niedorozwinięte, głupie istoty, to bardzo nie fair. Kurzajewski i Cichopek to niesłychanie zdolni, pracowici ludzie, którzy sobie wypracowali piękne kariery. Ja bym zostawiła ze starej ekipy osoby, które darzę szacunkiem i wprowadziła nowe. Czytałam, że rozważa się powrót Katarzyny Dowbor, to dobry i bardzo ciekawy ruch. Kasia jest kapitalna w programach na żywo, podobnie jak Agata Młynarska. To są fenomeny, które trzeba szanować

- uważa Alicja Resich.