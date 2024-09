Will Jennings urodził się w czerwcu 1944 r. w Kilgore w Teksasie. Przez trzy lata wykładał na Uniwersytecie Wisconsin w Eau Claire. W trakcie kariery Jennings napisał hity dla wielu znanych artystów. Na tej liście znalazły się takie osoby jak Mariah Carey, Whitney Houston, czy Tim McGraw. Will Jennings był autorem tekstów piosenek znanych na cały świat. To właśnie jego dziełem była piosenka z filmu "Titanic" "My Heart Will Go On". Jennings był także współtwórcą piosenki "Tears in Heaven”.

Reklama

Nie żyje Will Jennings - współtwórca piosenki do filmu "Titanic"

Will Jennings zmarł 6 sierpnia br. w swoim domu w Tyler w Teksasie w porannych godzinach, o czym poinformował jego wieloletni menadżer. Jak informują zagraniczne media stan Jenningsa pogarszał się od 5-6 lat. Przyczyna zgonu nie została ujawniona.

Reklama

Autor tekstów piosenek w ciągu swojego życia zdobył wiele nagród. W 1998 roku zdobył "Oscara" za piosenkę przewodnią do filmu Titanic, wspólnie z nieżyjącym już kompozytorem Jamesem Hornerem, za przebój śpiewany przez Celine Dion, który znalazł się na szczycie list przebojów. Kolejny utwór, którego był współtwórcą Will Jennings - "Tears in Heaven", śpiewany przez Erica Claptona i wykorzystany w filmie "Rush", zdobył Złoty Glob i nagrodę Grammy w 1993 roku.