Kuba Błaszczykowski został wyróżniony podczas Gali Mistrzów Sportu, a jego przemowa poruszyła chyba wszystkich. Piłkarz otrzymał tytuł Superczempiona za rok 2023. Kuba Błaszczykowski dziękując za wyróżnienie wspominał o ukochanej mamie, która została zabita na jego oczach kiedy miał zaledwie 10 lat. Trudno powtrzymać łzy.

Dziś wieczorem odbywa się coroczna Gala Mistrzów Sportu. Na wielkiej imprezie pojawiło się mnóstwo gwiazd, a wśród nich nie mogło zabraknąć Kuby Błaszczykowskiego. Piłkarz, który w minionym roku pożegnał się z reprezentacją Polski został wyróżniony i otrzymał tytuł Superczempiona.

Bardzo serdecznie dziękuję kapitule za tak ogromne wyróżnienie. Natomiast będąc zupełnie szczerym zdaję sobie sprawę z tego, że jest tu wielu gości, którzy jeszcze bardziej zasługują na to wyróżnienie. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie osiągałem tak ogromnych sukcesów, jak tutaj tak wielu z państwa

Kuba Błaszczykowski podziękował wszystkim fanom, którzy przez lata kibicowali nie tylko jemu, ale również całej drużynie. W pewnym momencie piłkarz łamiącym głosem podziękował również swojej rodzinie, która opiekowała się nim po śmierci mamy. To właśnie zmarłej mamie zadedykował nagrodę.