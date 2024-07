Jan Nowicki krytykuje Roberta Lewandowskiego! Aktor ostro ocenił występy piłkarza na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Nowicki nie ukrywa, że jest rozczarowany grą słynnego sportowca, który ma na swoim koncie zaledwie jedną strzeloną bramkę w trakcie rzutów karnych w meczu ze Szwajcarią. Nowicki podkreśla, że Robert Lewandowski jest dla wielu "Bogiem" naszej kadry, ale wszyscy jednak boją się powiedzieć, co myślą o formie piłkarza.

Robert Lewandowski w ogniu krytyki za grę na Euro 2016

Wszyscy się kryją po kątach, bo boją się, że obrażą Pana Boga. Pan Bóg jest mężczyzną i nazywa się Robert Lewandowski i jest jednym z największych napastników świata. Da sobie radę z tym, żeby usłyszeć, że gra do du** i go nie ma. Jako snajper ma normalnie strzelać bramki, on... gra piach- podsumował w rozmowie z WP Sportowe Fakty #dziejesienaeuro.

Niestety, to nie pierwsze krytyczne słowa o grze Roberta Lewandowskiego na EURO 2016. Formą piłkarza rozczarowane są również zagraniczne media, które również zauważyły, że daleko mu do wyników z Bundesligi, gdzie zachwycał swoją grą i ilością strzelonych bramek.

Oczekiwania wobec Roberta Lewandowskiego były ogromne od samego początku. Wszyscy wierzyli, że to właśnie on będzie najjaśniejszą gwiazdą naszej reprezentacji i będzie zdobywał dla nas najwięcej bramek. Obrońcy drużyn przeciwnych zdają sobie sprawę, że Robert Lewandowski jest dla nich ogromnym zagrożeniem, dlatego bardzo szczelnie kryją naszego zawodnika i to głównie na nim skupia się obrona.

My jednak mocno wierzymy, że Robert Lewandowski jest w świetnej formie i jeszcze będziemy się cieszyć z jego bramek! :)

Jan Nowicki krytykuje Roberta Lewandowskiego.

Robert Lewandowski zasłużył na tak ostrą ocenę?