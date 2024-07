1 z 16

Piłkarze przyjechali na zgrupowanie kadry

Polska reprezentacja rozpoczęła zgrupowanie kadry. W poniedziałek wieczorem piłkarze stawili się w hotelu w Warszawie, by przygotować się do kolejnych rozgrywek. Przed nimi kolejne spotkania eliminacyjne do Mistrzostw Świata. Już w najbliższą sobotę zagrają z Danią, a w następy wtorek z Armenią. Oba mecze będą rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Robert Lewandowski, Bartosz Kapustka, Kamil Glik, Michał Pazdan, Łukasz Fabiański przyjechali do hotelu Double Tree by Hilton, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszył się Robert Lewandowski, który był w świetnym humorze. Kapitan naszej kadry chętnie rozdawał autografy i pozwalał robić sobie pamiątkowe zdjęcia. Zobaczcie powitanie naszych piłkarzy w Warszawie!

