1. Gwiazdorski szyk

Poczwórne cienie Quad Pro (L’Oréal Paris, 50 zł) to najprostszy sposób malowania oczu! Wystarczy chwila, by wyglądać jak gwiazda.

2. Diabeł... pachnie Pradą

Tuberoza i pomarańcze to dwa główne składniki perfum Infusion de Tubereuse (Prada, 50 ml, 221 zł) zamkniętych we flakonie z ozdobnym korkiem.

3. Nowe spojrzenie

All About Eyes Serum (Clinique, 140 zł) z aplikatorem w formie metalowej kulki to kosmetyk świetnie niwelujący opuchnięcia i cienie pod oczami.

4. Wenus w pianie

Masz ochotę na domowe spa? Wypróbuj cudownie pachnący żel pod prysznic Water Lilly & Oil (Nivea, 9 zł) z perełkami nawilżającego olejku.

5. Nowojorskie inspiracje

Jeśli jesteś fanką Nowego Jorku, zapach Love From New York (DKNY, 50 ml, 199 zł; tylko w perfumeriach Douglas) jest stworzony dla ciebie! Pachnie między innymi lotosem, frezją i magnolią.

6. Tak pachnie miość

Twoja mama używała klasycznego zapachu Trésor? Ty wypróbuj jego młodszą, bardziej świeżą wersję Trésor in Love (Lancôme, 50 ml, 290 zł). Odnajdziesz w niej charakterystyczną nutę różaną, ale doprawioną szczyptą bergamotkii różowego pieprzu.

7. Diamenty dla twoich ust

Nowe szminki Watershine Carats (Maybelline, 23 zł) zawierają czyste diamentowe cząsteczki o idealnym szlifie – dzięki temu wspaniale odbijają światło, zapewniając wargom spektakularny blask.