Leonardo DiCaprio dostał Oscara - najlepsze memy

Leonardo DiCaprio w końcu doczekał się wymarzonego Oscara! Aktor już sześciokrotnie był nominowany do statuetki i w tym roku wreszcie los się do niego uśmiechnął. Przed wielką galą, mówiło się o tym, że Leo może liczyć na wielkie wsparcie swoich fanów oraz gwiazd z branży filmowej. Wiele osób trzymało za niego kciuki i jeszcze więcej... żartowało z walki Leo o Oscara. W internecie pojawiło się mnóstwo memów na temat tej „nierównej" walki. Nierównej, bo zdaniem kinomaniaków Leo powinien juź dużo wcześniej dostać statuetkę i wszyscy zastanawiali się, komu podpadł w Akademii Filmowej, że wciąż przegrywa...

Na szczęście podczas 88. ceremonii wręczenia statuetek, wśród zwycięzców znalazło się również miejsce dla Leonardo DiCaprio. Aktor nie krył radości z wygranej. Przecież czekał na nią tyle lat! Internauci również cieszą się z triumfu swojego idola. W sieci natychmiast zaroiło się od memów! Zobaczcie te najlepsze. Niektóre z nich rozbawiły nas do łez. Gratulujemy, Leo!

OUR REACTION WHEN LEO FINALLY WON THE OSCAR! ????Follow me on lnstagram: @LoganPaul

Posted by Logan Paul on 28 luty 2016