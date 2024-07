1 z 9

Czy Leonardo DiCaprio otrzyma Oscara za film "Zjawa"? Internauci jak zwykle nie zawiedli i stworzyli mnóstwo internetowych memów! Jak widać cały świat kibicuje aktorowi, aby w końcu otrzymał najbardziej prestiżową statuetkę w świecie filmu! Dla Leonardo DiCaprio to już kolejna nominacja do Oscara. Ostatnio otrzymał nominację za "Wilka z Wall Street", gdzie zagrał milionera Jordana Belforta. Wcześniej otrzymał nominację za filmy: Co gryzie Gilberta Grape'a (1993), Krwawy diament (2006) czy Aviator (2004). Czy tym razem w końcu mu się poszczęści? Podobno aktor zrobił wszystko, żeby akademia w końcu go doceniła, a poza tym całe Hollywood ma już chyba powoli dosyć corocznej dyskusji o tym, że Leo powinien w końcu wyjść z gali ze statuetką. Czy tak się stanie? Przekonamy się w nocy. My mocno trzymamy kciuki za niego!

Oby dzisiejszy wieczór wyglądał dla niego tak:

