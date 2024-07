Leo DiCaprio wreszcie wygrał Oscara! Aktor dostał nagrodę za rolę trapera Hugh Glassa w filmie „Zjawa". Jako pierwszą pocałował mamę, z którą przeszedł:) Akor dołączył do Brie Larson, Alicii Vikander i innych zwycięzców tegorocznej gali. I choć wszyscy spodziewali się, że po sześciu nominacjach, Leonardo wreszcie dostanie nagrodę, to Akademia Filmowa znana jest ze swoich nieprzewidywalnych wyroków:) Nic dziwnego, że cały świat ekscytował się, czy piąta nominacja przyniesie wreszcie aktorowi upragnioną nagrodę. Wszyscy analizowali jego szanse i żartowali na ten temat.

Widać było, że aktor był wzruszony - miał oczy błyszczące od łez. Leo dziękował kolegom z planu i wszystkim, którzy wspierali go od początku:

„Zjawa" to dzieło niezwykłej obsady i ekipy filmowej. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi w tej branży. Bez moich rodziców nie byłoby to możliwe. Kocham was. Kocham też moich przyjaciół.

Leo znany ze swojej działalności proekologicznej wygłosił płomienną odezwę:

Kręcenie „Zjawy" było czymś, co miało powiązać człowieka z naturą". Pamiętajmy, że ten rok był najgorętszym rokiem w historii, niełatwo znaleźć już śnieg, zmiany klimatu to prawdziwy problem. To najpilniejsze zagrożenie, przed którym stoi ludzkość. Musimy współpracować, by nie niszczyć Ziemi. Wspierajmy przywódców całego świata, którzy nie reprezentują korporacji ale zwykłych ludzi. Pamiętajmy o dzieciach i dzieciach naszych dzieci. I o osobach, których głos został zagłuszony przez chciwych polityków. Nie bierzmy tej Ziemi za pewnik, tak ja nie biorę tej nagrody za pewnik.