Klaudia El Dursi wyjechała do Wietnamu, gdzie kręcona jest nowa edycja "Hotelu Paradise". Przy okazji nagrań dzieli się gorącymi zdjęciami z rajskich lokalizacji. Jednak pod jej nową sesją zdjęciową na plaży pojawiło się mnóstwo hejtu. Internauci nie mają litości dla modelki i bez skrupułów komentują jej wygląd. Klaudia El Dursi zareagowała na jeden z komentarzy dotyczący jej sylwetki. Dzięki temu hejterzy dadzą jej spokój?

Fani martwią się zdrowiem Klaudii El Dursi

Kilka miesięcy temu Klaudia El Dursi opowiedziała o swoich problemach zdrowotnych. Przyznała, że pomimo tego, że bardzo uważa, co je, a w dodatku je niewiele to również na niewiele się to zdaje. "Od kilku lat całe moje życie kręci się wokół dolegliwości żołądkowo-jelitowych, ciągłe badania, kolejne wyrzeczenia, następny antybiotyk, wielka nadzieja, a jest tylko gorzej i gorzej... Przepuklina rozworu przełykowego, helicobacter, zespół jelita drażliwego, refluks, zapalenie żołądka, sibo, imo... Co jeszcze?" - pisała jakiś czas temu.

Teraz, gdy wrzuciła serię zdjęć z wakacyjnej lokalizacji, gdzie kręcony jest "Hotel Paradise", internauci nie mieli dla niej litości. Bez większego problemu przyszło im wytykanie jej szczupłości czy tego, co według nich jest zdrowe, a co nie.

Jedna z internautek zareagowała na to, co dzieje się pod zdjęciami Klaudii El Dursi i postanowiła przypomnieć wszystkim, co jeszcze niedawno na temat swojego zdrowia mówiła im modelka:

Klaudia od dawna pisze i mówi o swoich problemach żołądkowych, bólach itd. Pomyśleliście, że może świadomie nie chudnie? … straszne te wasze niektóre słowa … Klaudia była, jest i będzie piękna, tak na zewnątrz, jak i wewnątrz. @klaudia_el_dursi ściskam cię mocno ❤️

Klaudia El Dursi zareagowała na te słowa, publikując wymowne emotikony "????????❤️".

Wiele fanek Klaudii El Dursi z "Hotelu Paradise" także postanowiło stanąć w jej obronie.

Moje ulubione hasła hejterów, oceniające negatywnie wygląd drugiego człowieka to: mam prawo do własnego zdania, tylko wyraziłam swoją opinię, ig jest miejscem publicznym musi się liczyć z oceną, bla bla bla. Pięć formułek wyuczonych i wszyscy klepią to samo. Większość szkół i przedszkoli to też miejsca publiczne(..) Jeśli Twoje dziecko wróci kiedyś do domu smutne, zapłakane, bo mu ktoś powiedział, że jest grube, chude, brzydkie, ma odstające uszy, za duży nos, krzywe nogi, jest za niskie, za wysokie, ma brzydką fryzurę, za cienkie włosy albo nie w takim kolorze to rozumiem, że konsekwentnie dziecku powiesz: naucz się przyjmować konstruktywną krytykę, bo każdy ma prawo do własnego zdania.

Za chuda, za gruba, za ruda, za czarna. Ta za silikonowa, cycki zrobione szpetnie, brak cycków. Ludziom się w głowach pomieszało. Jakim prawem oceniasz kogoś ?! Co my mamy za czasy, że ludzie są tak odważni żeby wytykać ludziom ich wygląd osobisty. Spójrz w lustro i zacznij od siebie.

Myślicie, że kiedyś w końcu wygląd przestanie być powodem do oceny innego człowieka?