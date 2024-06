Media obiegło nagranie, na którym widać, jak samochód Klaudii El Dursi pędził przez autostradę z ogromną prędkością po pasie awaryjnym. Niebezpieczne zachowanie kierowcy pojazdu wzbudziło oburzenie internautów. Do tej pory Klaudia El Dursi nie zdecydowała się zabrać głosu w sprawie. Jednocześnie na jej Instagramie pojawiają się kolejne nagrania. Nie przejmuje się sytuacją?

Klaudia El Dursi nie przejmuje się aferą?

Klaudia El Dursi relacjonuje swoje życie w mediach społecznościowych. Jednak jej ostatnie zachowanie spotkało się z oburzeniem wśród internautów. Jeden z kierowców poruszających się autostradą A2 w kierunku Warszawy na wysokości Brwinowa nagrał, jak samochód (należący do gwiazdy "Hotelu Paradise", co ustalił Pudelek.pl), przemieszcza się po autostradzie z zawrotną prędkością w dodatku po pasie awaryjnym. Nagranie trafiło do sieci.

10/06 godzina 17:30 - autostrada A2 kierunek Warszawa. Było to na wysokości Brwinowa. pic.twitter.com/2R8GuQC6mX — StopCham (@Stop_Cham) June 26, 2024

Do zajścia miało dość 10 czerwca ok. godz. 17:30. Jak informuje Wirtualna Polska, nagranie z autostrady zostało zabezpieczone przez policję.

Zabezpieczyliśmy ten film. Będziemy prowadzić czynności wyjaśniające - przekazała asp. szt. Monika Orlik z komendy w Pruszkowie.

Policja przekazała również, że w dniu zdarzenia nikt nie zgłosił żadnego niebezpiecznego zachowania kierowcy mercedesa. Klaudia El Dursi nie zdecydowała się do tej pory zabrać głosu w sprawie.

Chociaż wokół Klaudii El Dursi wybuchła afera, a sama zainteresowana nie komentuje zdarzenia, to wciąż jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje beztroskie nagrania:

Ja to wszędzie znajdę sposobność na zrobienie pranka - pisze, relacjonując swój dzień.

Internauci mogą liczyć również na nagrania, dokumentujące jej prace ogrodnicze:

Najgorsze w życiu Zosi Samosi jest to, że nawet jak zatrudnisz firmę do czegoś to i tak później samemu poprawiasz

Czekacie na stanowisko Klaudii El Dursi? Do tej pory nie ustalono również czy w chwili, kiedy powstało nagranie to ona kierowała mercedesem.

