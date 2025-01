Dzisiaj trudno wyobrazić sobie widzom „Hotelu Paradise” randkowy show bez Klaudii El Dursi, która starała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek telewizyjnych. Prywatnie celebrytka jest w szczęśliwym związku z przedsiębiorcą, Jackiem Leszczyńskim. Po latach para postanowiła powiększyć rodzinę. Pod koniec 2024 roku prowadząca rozrywkowe formaty pochwaliła się radosną nowiną. El Dursi spodziewa się dziecka. Gwiazda TVN postanowiła zrobić sobie przerwę od pracy, by nabrać siły do rozpoczęcia nowego etapu w życiu. Zwłaszcza że pierwszy trymestr – jak sama przyznała – trochę „przeczołgał” prezenterkę. Ostatnio El Dursi zaplanowała sobie małe „domowe wakacje”. Nie wszystko jednak ułożyło się po jej myśli.

Pod koniec stycznia Klaudia El Dursi została w domu i poświęcić czas przede wszystkim sobie. To jednak okazało się niełatwym zadaniem. Celebrytka postanowiła się wygadać za pośrednictwem mediów społecznościowych i ujawniła, że ma na głowie sporo zmartwień, które nie pozwalają jej wypocząć. Chodzi m.in. o chorobę syna, który wyjechał do Włoch:

No dobra, będzie trochę prywaty, ale jak się wygadam, to może mi ulży… Miały być błogi domowe wakacje, a jestem w domu jak za karę… Po przyjeździe chłopaków do Włoch Jasiu wylądował z 40-stopniowągorączką i grypą w łóżku, a ja siedzę tu bezradnie z wyrzutami sumienia, że nie mogę się nim zaopiekować

– napisała na Instagramie.