Natalia Szroeder nie narzeka na brak pracy. Na co dzień wokalistka występuje w roli jurorki w „Must Be The Music”. Oprócz tego prowadzi karierę wokalistki. W Warszawie stworzyła dom, który ma wyciszać i dawać oddech od zawodowego tempa.

Tak mieszka Natalia Szroeder. Na pierwszym planie drewno i dużo światła

W domowej przestrzeni Natalii Szroeder pierwsze skrzypce gra światło. Duże, drewniane okna wpuszczają mnóstwo dziennej jasności, dzięki czemu dom sprawia wrażenie otwartego i spokojnego nawet wtedy, gdy za drzwiami trwa codzienny miejski ruch. Na parterze wszystko kręci się wokół jednej, wspólnej strefy: kuchnia płynnie łączy się z salonem, co podbija poczucie przestrzeni.

Wystrój jest konsekwentny i uporządkowany. Białe ściany budują neutralne tło, a drewniana podłoga ułożona w jodełkę spina całość w jeden styl. Do tego dochodzą meble w ciepłych odcieniach drewna - bez nadęcia, raczej w duchu „tu da się normalnie żyć”, niż w klimacie pokazowego wnętrza. W kuchni pojawia się mocniejszy akcent. Czarne elementy wyposażenia przełamują naturalną paletę i dodają energii, ale nie odbierają domowi miękkości.

Ważnym detalem są kwiaty. Szroeder lubi mieć je wokół siebie i traktuje jak prosty, codzienny rytuał, szczególnie jesienią, kiedy dom wypełnia sezonowymi bukietami. Jeśli szukacie inspiracji w domach gwiazd, przypominamy, że niedawno pokazywaliśmy, jak mieszka Kuba Wojewódzki.

Ogród jak prywatny kawałek Kaszub w Warszawie

Choć praca zaprowadziła ją do Warszawy, w tle cały czas słychać Kaszuby. Natalia Szroeder pochodzi z Parchowa i w jej podejściu do domu to widać: zależało jej, żeby w miejskiej codzienności mieć kontakt z naturą na własnych zasadach. Stąd duży ogród, który ma przywoływać klimat rodzinnych stron i działać jak bezpieczna strefa, kiedy potrzeba wyciszenia.

Ten naturalny kierunek pasuje do reszty. Drewniane okna, spójne kolory, dużo światła i roślin w środku tworzą jeden obraz. To nie jest przypadkowy zbiór modnych dodatków, tylko konsekwentnie budowana przestrzeń, w której łatwiej odpocząć po intensywnym dniu.

Nie jest tajemnicą, że wokół kariery Natalii Szroeder dzieje się sporo. Na koncie ma już ponad 10 lat obecności na scenie i współprace m.in. z Liberem, Ralphem Kamińskim i Quebonafide. Ma za sobą też poważną zmianę życiową. Jakiś czas temu miała rozstać się z raperem, Kubą Grabowskim.

