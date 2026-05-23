Natalia Szroeder od lat rozwija swoją karierę muzyczną na rodzimej scenie, odnosząc na tym polu coraz większe sukcesy. Poza tym fani mogą ja oglądać w roli jurorki w "Must Be The Music", dzięki czemu zyskuje jeszcze większą sympatię odbiorców. Choć artystka od dawna jest aktywna w mediach, niewiele wiadomo o jej życiu osobistym. Teraz otworzyła się przed naszą kamerą.

Natalia Szroeder planuje zostać mamą?

Natalia Szroeder bacznie strzeże swojego życia prywatnego i choć chętnie i skrupulatnie relacjonuje w sieci wszystkie ważne wydarzenia z życia zawodowego, te prywatne zostawia dla siebie. Swoich zasad nie złamała nawet, tworząc jeden z popularniejszych związków w polskim show-biznesie. Wokalistka przez kilka lat była związana z raperem Quebonafide, jednak oboje bardzo chronili swoją prywatność, także po rozstaniu.

Mimo to, w rozmowie z naszą reporterką, Natalia Szroeder otworzyła się w temacie bardziej osobistym. Odniosła się do swoich słów z jednego z odcinków "Must Be The Music", gdy wyznała, że chciałaby mieć córkę. Czy to oznacza, że niebawem zamierza powiększyć rodzinę? W tej kwestii wokalistka ma jasne stanowisko:

To była po prostu taka myśl w emocjach wyrzucona, drodzy Państwo, bo to nie jest tak, że planuję córkę, czy że widzę siebie jako mamę w najbliższej przyszłości, bo nie, jeszcze. Oczywiście tego nie wykluczam i w przyszłości chciałabym pewnie, na ten moment myślę, że tak, ale nigdy nie wiadomo. Natomiast nie teraz, nie zaraz, nie jutro, nie za tydzień podkreśliła.

