Lady Gaga przyzwyczaiła nas do swoich szalonych choć czasem strasznych strojów. Każda stylizacja artystki wzbudzała wiele kontrowersji. I chociaż często zastanawialiśmy się, czym kierowała się zakładając np. sukienkę z mięsa, czy też czarny welon zasłaniający jej twarz, to musimy przyznać, że pomysłowość Gagi nie znała granic i właśnie za to ją lubiliśmy.

Okazuje się jednak, że piosenkarka ma już chyba dosyć przebierania się w dziwaczne stroje. Zauważyliśmy, że Gaga polubiła „normalne” stylizacje. Gwiazda kilka razy pokazała się w klasycznych sukienkach, do których najczęściej wybiera czarne szpilki od Christiana Louboutina.

Musimy przyznać, że Lady Gaga wygląda świetnie! Jej nowy wizerunek jest seksowny i bardzo kobiecy.

Zastanawiamy się jednak, czy Gaga już na zawsze zrezygnowała ze swojego zwariowanego stylu? Czyżby skończyły się pomysły na kolejne stylizacje?

Reklama