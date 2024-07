Oczywiście chodzi o... Lady Gagę! Gwiazda pokazała się publicznie ze swoimi ukochanymi pupilami (ma ich aż dwa), które wystąpiły w strojach św. Mikołaja! Artystka jest nie tylko wielką miłośniczką psów, ale przede wszystkim mody. Jej pies już jakiś czas temu został gwiazdą Internetu. Lady Gaga uwielbia przebierać swoje buldogi francuskie w nietypowe kreacje. Tym razem postanowiła zadbać o ich świąteczny nastrój. Oba pieski otrzymały urocze stroje świętego Mikołaja, które zaprezentowały podczas Billboard Women In Music 2015 w Nowym Jorku. Sam artystka wybrała bardziej stonowaną suknię w kolorze bladego różu. Nieco żałujemy, że nie dopasowała się strojem do swoich psiaków. ;) To byłoby przecież bardzo w jej stylu! :)

Reklama

Zobacz też: Lady Gaga na ulicy w oryginalnym płaszczu za prawie 10 tysięcy (i seksownych pończochach!)

Zobacz także

Lady Gaga z psem w stroju św. Mikołaja

East News

Artystka uwielbia ubierać swoje psiaki w nietypowe stroje

Reklama