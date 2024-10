Polacy przed 1 listopada dzielą się na dwie grupy - świętujących i nieświętujących Halloween. W pierwsze znajduję się Maffashion, która co roku przygotowuje spektakularne przebranie i mistrzowską precyzją wciela się w daną postać. W tym przeszła samą siebie - Julia Kuczyńska postanowiła zostać... Igą Świątek. Fani nie dowierzają, my podobnie - musieliśmy dokładnie przyjrzeć się fotkom Julii, by uwierzyć, że to nie Iga. Sami zobaczcie!

Maffashion jako Iga Świątek!

Halloween budzi co roku sporo kontrowersji, zwłaszcza w polskim show-biznesie. Niewinne przebieranie się na imprezy niektórzy nazywają bowiem "czczeniem szatana" / "wyborem zła i grzechu" (serio). Do grona gwiazd, które z dystansem i humorem podchodzą do tego zwyczaju, jest Maffashion. W tym roku Julia Kuczyńska wcieliła się w rolę... Igi Świątek, najlepszej polskiej tenisistki. Maffashion przygotowała "dwie wersji Igi" - sportową i wieczorową. Najpierw wybrała się na kort, gdzie w sportowym stroju grała w tenisa - już wtedy uderzające podobieństwo do sportsmenki mogło zmylić internautów.

O WOW ???? Tego się nie spodziewałem

Serio nie skapnęłam się, że to przebranie! myślałam, że Igę wspierasz piszą zaskoczeni fani

Ale na tym się nie skończyło! Maffashion odtworzyła również niemal kultową już stylizację Igi Świątek z ceremonii losowania grup WTA Finals w Cancun w Meksyku, podczas której nasza ukochana tenisistka miała na sobie zjawiskową, czerwoną kreację od Magdy Butrym, o której mówił cały świat. Kiedy Julia dodała zdjęcie w identycznej stylizacji, fani ponownie oniemieli.

@iga.swiatek królowa fashion napisała Maffashion

W sieci pojawiły się same superlatywy i zachwyty nad kreatywnością Julii:

to jest mistrzostwo. Już drugi raz oglądam i uśmiech nie schodzi mi z twarzy bosko po prostu

Petarda - nie wiem która jest która

Kiedy zaś jeden z fanów dopytał, czy to kwestia makijażu czy przerobienia fotki, Maffashion wyjaśniła:

mam 200 fot, tylko kilka wyszło tak najbardziej podobnych. Nie na każdym mina była taka jej. Nie było to łatwe. Łatwiej przebrać się za kogoś kto ma coś wyrazistego w twarzy do odwzorowania. Ja musiałam najbardziej to wykonturować tu i tam… bo Iga na korcie jest bez makijażu. To ściankowe było lepsze bo Iga ma tu jakiś mocniejszy makijaż i to zupełnie inny niż ja robię sobie ;) Tak czy siak, światło i mina. Na nagraniu są momenty mniej i bardziej podobne ;) pisze Maffashion

Zobaczcie zdjęcia!

Dla porównania - zobaczcie Igę w oryginalnym wydaniu!

Nur Photo/East News

Przypomnijmy - rok temu Julia Kuczyńska wcieliła się w rolę jednego z bohaterów filmu "O dwóch takich, co ukradli księżyc", w którym zagrali bracia Kaczyńscy.

Jak widać, Polska ma już swoją Heidi Klum!

