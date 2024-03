Obecnie fani mają okazję oglądać kolejną, 9. edycję "Love Island", jednak z podobnym zaangażowaniem śledzą losy bohaterów poprzednich odsłon show. Ostatnio w sieci pojawiły się liczne domysły nt. tego, że Laura i Armin, zwycięska para "Love Island 8", nie są już razem! Teraz uczestniczka miłosnego formatu wydała oświadczenie. Co napisała?

Kolejne edycje "Love Island" budzą równie gorące emocje wśród fanów miłosnego show telewizyjnej Czwórki! Podobnie było z Laurą i Arminem, którzy zwyciężyli 8. odsłonę programu. Niestety, ostatnio fani coraz częściej spekulowali, że Laura i Armin z "Love Island" rozstali się. Czy te domysły okażą się prawdą?

Tuż przed Wielkanocą Laura zdecydowała się wydać oświadczenie, w którym zwróciła się do fanów i nawiązała do licznych pytań o związek:

Dostaję od was mnóstwo pytań, na pewno domyślacie się jakiego typu. Jednak na ten moment nie będę wypowiadała się na ten temat i serdecznie proszę was o niepytanie mnie o to, bo nie mam siły ani ochoty tłumaczenia publicznie sytuacji

- pisze Laura.