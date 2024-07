Paparazzi przyłapali Lady Gagę w niezwykłym płaszczu wychodzącą z londyńskiego hotelu. Ekscentryczna gwiazda miała na sobie pomarańczowy płaszcz z czarnym nadrukiem w zygzaki. Wełniany płaszcz Gagi pochodzi z jesienno-zimowej kolekcji Christophera Kane'a - jego cena to ok. 9675 zł! Wokalistka dobrała do niego czarne, skórzane rękawiczki, buty na wysokiej platformie oraz zakręcone, geometryczne okulary House of Holland.

Piosenkarka nie byłaby sobą, gdyby nie odsłoniła nogi w...seksownej pończosze! Co sądzicie o tej stylizacji Lady Gagi? Nam bardzo podoba się jej płaszczyk - a wam?

Lady Gaga wychodzi z hotelu w Londynie

EastNews

Drapieżny look Gagi: płaszcz w mocnym kolorze - i z oryginalnym nadrukiem!

EastNews

Stylizację uzupełniła zakręconymi okularami

EastNews

Lady Gaga nie byłaby sobą, gdyby nie pokazała nóg...tylko w pończochach!

EastNews

Wełniany płaszcz Christopher Kane, ok. 9675 zł