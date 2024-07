Lady Gaga stała się częścią amerykańskiej popkultury tak samo jak bajka "The Simpsons". Przyszła więc pora, aby połączyć obie ikony i już w najbliższej serii odcinków o przygodach zwariowanej rodziny zobaczymy właśnie postać Lady Gagi. Co ważne, gwiazda użyczy głosu samej sobie.



- To niezwykłe! Jestem zaskoczona, że ma czas w swoim harmonogramie, aby przyjść do naszego studia, by to nagrać. Gra siebie, scenarzyści opisują ją jako najszczęśliwszego człowieka na świecie, najbardziej optymistycznego. Przyjeżdża do Springfield, aby spróbować rozweselić Lisę, ale nie może - powiedziała dla portalu Broadway.com Yeardley Smith, która dubbinguje postać Lisy Simpson.



Początek przygód Stefani Germanotty w animowanym serialu już znamy. Ciekawe jak to wszystko się skończy. Coś czujemy, że oprócz rozweselenia Lisy przybędą kolejne okrągłe kwoty na konto...







