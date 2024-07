Prawie rok temu Lady Gaga przyjęła propozycję pozowania jednemu z najlepszych fotografów w branży. Terry Richardson przez 10 miesięcy towarzyszył piosenkarce podczas jej wyjazdów i koncertów. Powstało 350 zdjęć, które trafią do albumu pt. „Lady GaGa”. Artystka jest zachwycona współpracą z Richardsonem, któremu pozwoliła na wszystko!

- On po prostu był ze mną wszędzie. W autobusie wożącym mnie na koncerty, w garderobie, gdzie się rozbierałam i ubierałam między występami, a nawet wtedy, gdy szłam robić siusiu. Zawsze musiałam krzyczeć : „Terry wynoś się!” – zdradziła Lady Gaga w rozmowie z „Vogue”.

Wygląda więc na to, że w albumie, który ukaże się 22 listopada, fani Lady Gagi będą mogli oglądać ją w najbardziej intymnych momentach jej życia. Wydawca albumu zapowiada, że będzie to jeden z najbardziej prowokacyjnych i pożądanych albumów na świecie.

