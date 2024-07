Wydawać by się mogło, że Lady Gaga zrobiła już wszystko. Okazuje się jednak, że nie. Do grona takich sukcesów jak mięsna sukienka czy najdroższy teledysk na świecie dołączy kolejny. Gwiazda nagra aż pięć teledysków do jednej piosenki!



Tego jeszcze nie było w historii światowej muzyki. Zdarzało się, że pojawiały się delikatnie poprawione wersje teledysków, które głównie były wymuszone ze względu na cenzurę, reklamy czy wersje językowe. Lady Gaga nagra KAŻDĄ wersję klipu inną. Z innym scenariuszem, reżyserią i scenografią. Wszystkie pięć produkcji będzie promowało ostatni singiel piosenkarki, "You and I".



Pomysł wydaje się być banalny. Ciekawe ile czasu zajmie jego realizacja...



chimera

Reklama