Utwór „Born This Way” jest zabroniony w Malezji. Władze kraju uznały, że słowa mówiące o równości muszą zostać usunięte z utworu. Rozgłośnie radiowe mogą grać tylko zmontowaną wersję przeboju- bez spornych fragmentów.

Lady Gaga jest oburzona tym, że ktoś ingeruje w jej twórczość. Jak podaje „Super Express” piosenkarka podczas ostatniego wywiadu nawoływała obywateli Malezji do protestów.

-Musicie zrobić wszystko, co tylko możecie , jeśli chcecie, by was kraj był normalny i liberalny- apelowała podczas wywiadu dla Google.

Czas pokaże czy fani piosenkarki zareagują na działania polityków.

